Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale'de araçları akıntıya kapılmak üzere olan 2 kişi kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale bölgesinden gelen habere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılmak üzere olan bir araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılmak üzere olan bir araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen olayda, Akköy Geçemeği'nden geçmeye çalışan bir otomobil akıntıya kapıldı. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından suya kapılmak üzere olan araçta bulunan 2 kişi kurtarıldı. Öte yandan aynı bölgede 3 sene önce de su seviyesinin yükselmesi sonucunda akıntıya kapılarak kaybolan araç içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetmişti. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale'de araçları akıntıya kapılmak üzere olan 2 kişi kurtarıldı - Haberler

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