Çan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Çanakkale'nin Çan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 1 kilo 258 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,08 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendiren 8 bin 635 TL, 14 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı