Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyü girişindeki köy merasındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyü girişindeki köy merasındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünün merasında sulama kanaletleri etrafında bulunan sazlık alanda meydana geldi. Çıkan yangın büyümeden Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz, 1 ilk yangın müdahale aracı ve Çan Belediyesi itfaiye aracının müdahalesi sonucunda söndürüldü. Şiddetli lodos fırtınası ile büyüyen alevler, dikenli çalılık alanda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çan'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükpaşa köyü, Çanakkale, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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