Çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Güleçoba Mahallesi Durulmuş mezrasında çamura saplanan inek, kurtarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kepçe yardımıyla çamura saplanan ineği kurtarıp sahibine teslim etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı