Çamlıhemşin'de Dere Islahı Çalışmalarında İşçi Yaralanmaları

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere ıslahı çalışmalarında kalıbın aniden çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Rize'nin Çamlıhemşin içesinde, Ayder Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, dere ıslahı kapsamında yapılan beton kalıplarını bağlayan demir ustaları, kalıbın aniden çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enkaz altından çıkarılan 5 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - RİZE