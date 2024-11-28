Cami İmamına Okla Saldırı: 20 Yıl Hapis İstemi

Bağcılar'da cami imamını okla yaralayan sanık için 20 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Olay, 24 Haziran 2024 tarihinde Bağcılar Merkez Mahallesi'nde meydana gelmişti. İmam Dursun Kuru'yu, görev yaptığı caminin yakınlarında sağ omzundan okla vuran Muhammed Fatih Gündoğdu yakalandıktan sonra Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Yaralı imam ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerde "Blazey Easton" yazılı ok, puşi ve "Apez Gira" yazılı yay bulunduğu belirtildi.

İddianamede, kamera görüntüsü inceleme tutanaklarına göre, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun 24 Temmuz günü kafasında sarık, üzerinde siyah tişört, altında gri renkli geniş bir pantolon ve ayağında sandaletle cadde üzerinde bulunan Necattin Camisi yönüne doğru gittiği, saldırganın camiye gittikten 10 dakika sonra evinin bulunduğu Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne geldiği belirtilen iddianamede, bir süre sonra sanığın elinde yay ve okla tekrar camiye gittiği, imam Dursun Kuru'nun hedefine girmesini beklediği kaydedildi.

İddianamede, camii imam'ı Kuru'nun hedefe girmesiyle birlikte Gündoğdu'nun iki kişi arasından oku fırlatarak imamı vurduğu, ikinci oku atmak istediğinde ise çevredekiler tarafından durdurulduğu anlatıldı.

İddianamede, doktor raporlarına göre, omzundaki ok ameliyatla çıkarılan imamın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun iddianamede, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti.

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.