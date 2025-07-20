Cami İçi Cinayet: Namaz Sırasında Husumet Yüzünden Hayatını Kaybetti

Cami İçi Cinayet: Namaz Sırasında Husumet Yüzünden Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu şahıs tarafından camide namaz kıldığı sırada boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası cenaze namazına katılan imam, barışma mesajı verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisi olduğu kişi tarafından camide namaz kıldığı esnada öldürülen şahıs toprağa verildi.

Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki camide meydana gelen olayda Y.Ş. (32), aralarında araç park etme yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ş.T.'nin (63) camide namaz kılarken boğazını kesti. Y.Ş., Ş.T.'yi bıçaklamaya devam ederken cemaat araya girerek, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemleri tamamlanan Ş.T.'nin cenazesi; öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına başlamadan önce cemaate seslenen imam, "Elbette etrafımızda dargın, kırgın, küskün olduğumuz kişiler olabilir. Ne zaman öleceğimiz belli değil. En kısa zamanda dargın olduğumuz kişilerle barışmayı başarırsak ahirete beyaz bayrakla gideceğiz" dedi.

Cenaze namazına Ş.T.'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü

Camide kan donduran vahşet! Namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
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