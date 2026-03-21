Bursa'da cami içerisinde çekilen tepki çeken video sonrası şüpheli tutuklandı

Türkiye genelinde büyük tepki toplayan cami içerisinde çekilen uygunsuz görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan TikTok içerik üreticisi şahıs, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Görüntülerde, bir cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çeken şahsın, paylaşıma küfürlü bir şarkı da eklediği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, videodaki kişinin E.Y. (17) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, daha önce böyle bir içerik üretmediğini, tepkilerin bu kadar büyük olacağını öngöremediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece TCK 216/3 maddesi gereğince "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı