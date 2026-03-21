Camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TikTok'ta cami içinde çıplak video çeken 17 yaşındaki Emircan Y., tepkiler üzerine gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Genç, videonun yayılmasından sonra pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TikTok'ta içerik üreten bir şahsın, cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çekerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşılan görüntülerde, cami içerisinde çekilen videoya küfürlü şarkılar eklendiği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Görüntülerde yer alan Emircan Y. (17) isimli şahıs, videonun yayılmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın çektiği video farklı sosyal medya mecralarında hızla yayıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu

Kamera kayıttaydı! Tıp öğrencisi feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin 'Güle güle' dediği ilk isim

Fenerbahçe'de deprem! İşte "Güle güle" dediği ilk isim
UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması

Liverpool bu kopuk parmağın bedelini ödeyecek
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu

Kamera kayıttaydı! Tıp öğrencisi feci şekilde can verdi
'Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık' diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

Dünyanın beklediği haber! Bir ülkeye geçiş izni verildi
Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir

Hakkındaki gelişmeye sevinen de var üzülen de