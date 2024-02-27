Cami avlusunda bulunan bebek Batman'a sevk edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda bulunan yeni doğmuş bebek, Batman'a sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti.

Sağlık ekiplerince soğuktan etkilendiği belirlenen kız bebek, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmılştı.

Bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Batman'da özel bir hastaneye sevk edildiği, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.