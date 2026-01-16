Haberler

Diyarbakır'da Çamaşır Makinesinden Yangın

Diyarbakır'da çamaşır makinesinden çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Çamaşır makinesinin takılı olduğu prizde yangın çıkarken, dumanları fark eden vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
