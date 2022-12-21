Cam silerken beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cam silerken beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cam silerken beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yeşilevler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 4. kattaki ikametin camını silen B.Ö. (45), dengesini kaybederek binanın beton zeminine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. B.Ö.'nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

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