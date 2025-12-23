Haberler

Call of Duty'nin geliştiricisi Vince Zampella trafik kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Popüler video oyunu serisi Call of Duty'nin geliştiricisi Vince Zampella, California'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ferrari marka aracı beton bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Olayda başka bir kişi de yaşamını yitirdi.

Popüler video oyunu serisi Call of Duty'nin geliştiricilerinden 55 yaşındaki Vince Zampella, ABD'de içinde bulunduğu Ferraci aracın beton bariyere çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü video oyunu serisi Call of Duty'nin geliştiricisi Vince Zampella'nın içinde bulunduğu Ferrari marka araç, ABD'nin California eyaletindeki Angeles Crest Otoyolu'nda tünelden çıktıktan sonra beton bariyere çarparak alev aldı. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Oyun devi Electronic Arts tarafından yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Zampella'nın kazada hayatını kaybettiği belirtildi. Zampella'nın aracı kullanıp kullanmadığı ve araçtaki diğer kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Spor otomobil koleksiyonu olan Zampella, lüks araçlarının fotoğraflarını ve otomobil yarışlarına yaptığı ziyaretleri sık sık Instagram'da paylaşıyordu.

Zampella, 2010 yılında Chatsworth merkezli Respawn Entertainment'ı kurmuştu. Stüdyo, 2017 yılında video oyun devi Electronic Arts (EA) tarafından satın alınmıştı. Respawn Entertainment, "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" ve "STAR WARS Jedi: Fallen Order" gibi video oyunlarıyla tanınıyor. - CALİFORNİA

