Çalıştıkları fabrikayı soydular

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayinde üretim yapan fabrikanın 2 çalışanının, fabrikadan çaldıkları ham maddeleri ve yedek parçaları İstanbul'da sattıkları ihbarını alan fabrika sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Çerkezköy Asayiş Şube ekipleri, önceki gün Hükümet Caddesi üzerinde durdurdukları bir nakliye aracında fabrikadan çalınan ham maddeleri yakaladı.

İddiaya göre, Aslan S. ve Mesut T. adlı iki çalışanın değişik zamanlarda sistematik olarak aldıkları ham maddeyi İstanbul'da spot piyasada sattıkları ihbarını alan fabrika yetkililerinin, Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçen Çerkezköy Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fabrikadan araca yüklenen çalıntı malları Hükümet Caddesi üzerinde yaptığı kontrolde ele geçirdi.

2 fabrika çalışanı adliyeye sevk edildi

Olay sonrası mallarla birlikte gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.'nin ifadesinde kendinin nakliyeci olarak A.S. ve M.T. tarafından bu malları İstanbul'a götürmek üzere tutulduğunu, bu malların çalıntı olduğunu bilmediğini, fabrikadan yüklediği malları normal nakliye olarak yüklediğini zannettiğini belirtmesinin ardından 2 fabrika çalışanı, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Polisteki ilk sorgusunun ardından nakliye şoförü M.E. serbest kalırken, çalıştıkları fabrikadan iddiaya göre çaldıkları malları İstanbul'da satmaya çalışan A.S. ve M.T. adlı 2 çalışanın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ