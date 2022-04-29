Çalıştıkları depodan 720 kilogram peynir çaldılar - Haberler

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Çalıştıkları depodan 720 kilogram peynir çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalıştıkları depodan 720 kilogram peynir çaldılar

Arnavutköy'de 5 şüpheli çalıştıkları dağıtım şirketine ait depodan çaldıkları 720 kilogram peyniri markete sattı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de 5 şüpheli çalıştıkları dağıtım şirketine ait depodan çaldıkları 720 kilogram peyniri markete sattı. Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 5 şüpheliyi yakalarken, bir markete satılan 720 kilo peynir de ele geçirildi.

Olay, 27 Nisan günü Hadımköy'deki bir sanayi sitesinde bulunan ve ünlü bir dağıtım şirketine ait depoda meydana geldi. Firmaya ait depo olarak kullanılan yerde çalışan 5 kişi, palet üzerinde bekletilen 720 kilogram kaşar peynirini kendi kamyonetlerine yükledi. 5 şüpheli çalıştıkları depodan çaldıkları 720 kilo peyniri daha sonra Arnavutköy'deki bir markete sattı. Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu, çok sayıda güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kimlikleri tespit edilen çalışanlar gözaltına alındı. Çalınan peynirlerin ise Arnavutköy'deki bir markete satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, çalınan peynirleri de buldu ve firmaya teslim etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arnavutköy, Hisarcık, Hadımköy, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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