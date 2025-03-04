Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir kaza meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan iki kişinin ittiği araç kaza yaptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
ÇALIŞANLARDAN YARDIM İSTEDİ
1 Mart Cumartesi günü yakıt almak için istasyona gelen bir otomobil çalışmayınca sürücüsü, çalışanlardan yardım istedi.
ÇALIŞMAYAN ARABAYI İTERKEN KAZA YAPTILAR
İstasyonda çalışan iki pompa görevlisi aracı itmeye başladı. Kısa süre sonra yola çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa