Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

Zelenskiy, çok fazla dayanamadı! Trump'a biat etmek zorunda kaldı
DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

Öcalan'ın değil ama DEM Parti'nin şartı var: Önü açılsın
İşte Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri

Günlerdir aranıyor! İşte mimar Ece Gürel'in son görüntüleri
Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek

Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir kaza meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan iki kişinin ittiği araç kaza yaptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

ÇALIŞANLARDAN YARDIM İSTEDİ

1 Mart Cumartesi günü yakıt almak için istasyona gelen bir otomobil çalışmayınca sürücüsü, çalışanlardan yardım istedi.

ÇALIŞMAYAN ARABAYI İTERKEN KAZA YAPTILAR

İstasyonda çalışan iki pompa görevlisi aracı itmeye başladı. Kısa süre sonra yola çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
img

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
img

Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı
img

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

İşte bu penaltıların VAR kayıtları
Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu

"Ramazan ayı" krizinden sonra yeni CEO atandı
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.