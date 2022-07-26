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Çalıntı araçla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Çalıntı araçla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tamirhanede hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tamirhanede hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın hırsızlık yaparken kullandığı aracın da çalıntı olduğu tespit edildi.

Hırsızlık olayı, Taşağıl Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın kendisine ait oto elektrik tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhanenin pencere demirleri sökülerek, 14 adet araç şarj dinamosu ve 55 metre bakır kablonun çalınması ihbarı üzerine Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. 8 günlük çalışma ve çok sayıda kamera inceleme sonucunda K.D. isimli şüpheli, Taşağıl istikametine doğru geldiği görülmesi üzerine Taşağıl yol kavşağında olayda kullanmış olduğu araç ile birlikte yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, suçta kullanılan aracın da çalıntı olduğu anlaşıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Taşağıl 3. Sayfa Haberler

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