Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi - Haberler

Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi Antalya'nın Alanya ilçesinde, evin otoparkından çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde, evin otoparkından çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 31 Mayıs Salı günü meydana gelen olayda, A.M.'ye ait motosiklet evinin otoparkından çalındı. İhbarın ardından çalışma başlatan Alanya JASAT Timi ve Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, motosikletle birlikte hırsızlık eylemini gerçekleştiren U.G. ve K.Ç.'yi yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslim edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Konaklı Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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