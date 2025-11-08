Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu, Şüpheliler Tutuklandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde çalınan 2 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Posof İlçesi ne bağlı Söğütlükaya köyünde R.T.A. İsimli şahsa ait 2 adet hayvanın ahırdan çalınması olayı ile ilgili Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT ekiplerince özel bir ekip kuruldu. Ekiplerce titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda 2 adet buzağının D.G, M.Ö ve A.G. İsimli şahıslar tarafından bir araca yüklenerek götürüldüğü 72 saatlik kamera incelemesinde tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda büyükbaş hayvanlar bulunarak hayvan sahibi R.T.A. İsimli şahsa teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARDAHAN