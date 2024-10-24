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Çalılıklarda ilişkiye giren iki erkek yakalandı, birinin yaşı "pes artık" dedirtti

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İstanbul'da yol kenarındaki çalılıkların arasına gizlenmeye çalışan ve ikisinin de erkek olduğu görülen şahısların uygunsuz hareketler sergilediği görüntüler infial yaratmıştı. "Pes" dedirten anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken polis ekipleri hızla harekete geçti. 1948 doğumlu olduğu belirlenen bir şahıs, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda kaydedilen mide bulandıran görüntülerden sonra haklarında arama başlatılan iki erkek yakalandı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan iğrenç görüntülerde 2 erkeğin çalılıkların arasında cinsel ilişkiye girdiği görülürken olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle şahıslar yakalandı. Şahıslardan birinin 1948 doğumlu olması duyanların şoke olmasına neden oldu.

Çalılıklarda ilişkiye giren iki erkek yakalandı, birinin yaşı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Cep Telefonu Zeytinburnu İstanbul 3-sayfa Yaşam Polis

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Yorumlar (18)

Mehmet hakan Çelik:

Hepsi AKP'nin eseri

50
73
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Kenan Tepretoğlu:

1948 doğumlu mu, filmin adı ne son vuruş mu :)

83
4
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Murat Aydın:

iğrenç pislikler

82
4
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Enis EFE:

Bir yerden düğmeye filan basılmadı, olan şudur,..Herkes son 1 yıldır çok yoğun stres altına girdi. Eskiden, yılda 1 belki haber olarak geliyorken şimdi haftada 1 gelmeye başlayan şu haberlere bakın... Tüm ailesini katledip intihar edenler, Anadan üryan soyunup çırılçıplak koşanlar, sokakta cinsel ilişkiye girenler... Bunlar eskiden yılda 1 belki gelirdi, tüm ülke bir düğmeye basarak aynı anda organize olup bu haberleri yapacak hale geldik? Besbelli ki çıldırıyoruz, stressten herşeyden

32
28
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Doğrucu Davut:

3 kişi diye haber yapmıştınız dün ?

51
1
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Kemal Çelik:

Önde mhp arkada akp yada tersi

7
6
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Dilek Usta:

Hayvanlar çalılıkta

4
1
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Sadık:

Bu ülkede Lgbt'yi kim ,hangi parti destekliyor belli ,Aile hayatını kim destekliyor belli ,genede Ak partiye sallayan zavallılar var.

1
2
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Emre Yeşilyurt:

Yohh hammnnnn !

2
0
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adem alemdar:

serdar yabancımıyız sedarrrrr ahhh

0
0
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