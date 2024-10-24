Çalılıklarda ilişkiye giren iki erkek yakalandı, birinin yaşı "pes artık" dedirtti
İstanbul'da yol kenarındaki çalılıkların arasına gizlenmeye çalışan ve ikisinin de erkek olduğu görülen şahısların uygunsuz hareketler sergilediği görüntüler infial yaratmıştı. "Pes" dedirten anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken polis ekipleri hızla harekete geçti. 1948 doğumlu olduğu belirlenen bir şahıs, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda kaydedilen mide bulandıran görüntülerden sonra haklarında arama başlatılan iki erkek yakalandı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan iğrenç görüntülerde 2 erkeğin çalılıkların arasında cinsel ilişkiye girdiği görülürken olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle şahıslar yakalandı. Şahıslardan birinin 1948 doğumlu olması duyanların şoke olmasına neden oldu.