Haberler

California'daki Yosemite'de yangına müdahale eden helikopter düştü, 2 pilot öldü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

California'daki Yosemite'de yangına müdahale eden Super Puma tipi helikopter düştü ve 2 pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni FAA ve NTSB tarafından araştırılırken, bu yıl Colorado, Utah ve California'daki yangın helikopteri kazalarında ölen pilot sayısı 5'e çıktı.

ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan yangına müdahale eden Super Puma tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin batısında orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, ekipler alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. California'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda yangına müdahale eden ekipler de bu çalışmalar sırasında kaza geçirdi. Yangına havadan müdahale eden Super Puma tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Alaska Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada ölen pilotlardan birinin kimliği "sözleşmeli firma Precision'da görev yapan Greg King" olarak duyuruldu.

Yetkililer, kazanın nedeninin Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından araştırıldığını açıkladı.

Bu ölümlerle birlikte, bu yıl Colorado, Utah ve California'da orman yangınlarıyla mücadele sırasında helikopter kazalarında hayatını kaybeden pilotların sayısı 5'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Metro ve tramvaylarda bir dönem sona eriyor

Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz