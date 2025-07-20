California'da Motoryat, USS Midway Uçak Gemisine Çarptı

ABD'nin California eyaletinde bir motoryat müze olarak kullanılan uçak gemisi USS Midway'e çarptı.

ABD'nin California eyaletinde müze olarak kullanılan uçak gemisi USS Midway'e 18 metrelik bir motoryat çarptı. Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen kazanın ardından motoryatın kaptanı polis tarafından gözaltına alındı. Polis, motoryat kaptanının alkollü halde tekne kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını ifade etti. Motoryatta ve uçak gemisinde ciddi bir hasar meydana gelmediği ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi. - CALİFORNİA