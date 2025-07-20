California'da Motoryat, USS Midway Uçak Gemisine Çarptı

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ABD'nin California eyaletinde müze olarak kullanılan USS Midway uçak gemisine 18 metrelik bir motoryat çarptı. Kazanın ardından motoryat kaptanı alkollü halde tekne kullanma şüphesiyle gözaltına alındı, ancak her iki gemide de ciddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde bir motoryat müze olarak kullanılan uçak gemisi USS Midway'e çarptı.

ABD'nin California eyaletinde müze olarak kullanılan uçak gemisi USS Midway'e 18 metrelik bir motoryat çarptı. Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen kazanın ardından motoryatın kaptanı polis tarafından gözaltına alındı. Polis, motoryat kaptanının alkollü halde tekne kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını ifade etti. Motoryatta ve uçak gemisinde ciddi bir hasar meydana gelmediği ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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