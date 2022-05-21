Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu - Haberler

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Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu

AA - 3. Sayfa
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Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu

Van'ın Çaldıran ilçesinde araziye gizlenmiş 72 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde araziye gizlenmiş 72 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Komutanlığı ekiplerince dün saat 00.30 sıralarında Çaldıran kırsalındaki arama tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş 72 kilo 500 gram eroin bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği bildirildi.

AA / İbrahim Halil Yakut - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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