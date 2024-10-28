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Çakarlı Araçta Sahte Polis Yakalandı

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Esenler'de trafik uygulamasında şüpheli bir çakarlı araç durduruldu ve içindeki sahte polis ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Aracın ön koltuğundaki D.İ., kendisini polis olarak tanıttı fakat gösterdiği kartın sahte olduğu belirlendi.

Çakarlı araçtan sahte polis çıktı

Sahte koruma polisi, asayiş uygulamasında yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de trafik uygulamasında çevrilen çakarlı araçtan sahte polis çıktı. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs ve yanındakiler gözaltına alındı.

Esenler'de dün asayiş denetimi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri çakarlı lüks aracı durdurdu. Plakasında "Koruma" ibaresi bulunan aracın ön koltuğunda oturan D.İ., polis ekiplerine kendisinin de polis memuru olduğunu, aracın koruma aracı olduğunu söyledi. Şahsın bilgilerini kontrol eden polis ekipleri, gösterdiği kartın sahte olduğunu belirledi. Araçta yapılan aramalarda 3 adet el telsizi, 1 adet biber gazı, 5 adet sahte kurum kimliği, 1 adet airsoft(oyuncak) tabanca, çakar tertibatı ele geçirildi. Araçta bulunan D.İ., G.Y. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca araç sürücüsü G.Y.'ye "araca sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "Çakar kullanımı" nedeniyle 45 bin TL para cezası kesildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Çakarlı Araçta Sahte Polis Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHSUN IŞIKLI - 3.Sayfa

Politika Güvenlik İstanbul 3-sayfa Esenler trafik Polis Hukuk Suç

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