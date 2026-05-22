Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme: 26 yıllık sır cinayette fethi kabir kararı

İstanbul Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında, Ahmet Baki Mertgenç'in mezarında fethi kabir işlemi başlatıldı. Alınan DNA örnekleri cinayetin aydınlatılmasında kritik rol oynayacak.

İstanbul Şişli'de 26 yıl önce yaşanan Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin talebi üzerine Feriköy Mezarlığı'ndaki Ahmet Baki Mertgenç'in mezarında fethi kabir işlemi yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olay döneminde apartmanda ve çevrede yaşayan bazı isimler mercek altına alındı. Ailenin talebi üzerine 2023 yılında hayatını kaybeden eski komşu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılmış, alınan örnekler kriminal incelemeye gönderilmişti. 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda Ahmet Baki Mertgenç için fethi kabir işlemi başlatıldı. Mezarlıkta Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kriminal ekipleri ve savcı hazır bulunurken, görevliler tarafından mezarın açılması işlemi sırasında aileden herhangi biri yer almadı. Ahmet Baki Mertgenç'in mezarında yapılacak olan fethi kabirde elde edilecek olan DNA örnekleri, cinayet soruşturmasının aydınlatılmasında kritik rol oynayacak.

5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü Şişli Fulya'daki evine gelen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. - İSTANBUL

