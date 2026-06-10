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Eskişehir'de U Dönüşü Kazası: 2 Yaralı, Motosiklet Sürücüsü Alkollü Çıktı

Eskişehir'de U Dönüşü Kazası: 2 Yaralı, Motosiklet Sürücüsü Alkollü Çıktı
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Eskişehir Odunpazarı'nda U dönüşü yapmaya çalışan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcusu hastaneye kaldırılırken, sürücünün 0.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Eskişehir'de caddede U dönüşü yapmaya çalışan otomobilin motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede U dönüşü yapmaya çalışan S.K. isimli kadının idaresindeki 26 AON 910 plakalı otomobili, C.A. isimli gencin idaresindeki 26 ALF 944 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosikletten düşen sürücü ve kadın yolcusu Z.M. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, motosiklet sürücüsünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazanın ardından şok yaşayan kadın otomobil sürücüsü ise, dakikalarca oturduğu yerden kalkamadı. Kadın, ekiplerce ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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