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Tortum'da buzullarda dana kurtarma operasyonu

Tortum'da buzullarda dana kurtarma operasyonu
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Erzurum'un Tortum ilçesinde 3 bin rakımlı yaylada buzulların arasına düşen dana, vatandaşların traktör ve halat yardımıyla gerçekleştirdiği zorlu operasyonla kurtarıldı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde buzulların arasına düşen dana vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Tortum ilçesinde 3 bin rakımlı Şenyurt yaylasında meraya çıkarılan büyükbaş hayvanlardan biri buzulların arasında kayarak dev çukura düştü. Danayı düştüğü uçurumdan kurtarmak için seferber olan Emrah Atalay ve arkadaşlarının kurtarma operasyonu adeta nefes kesti. Traktör yardımıyla halat bağlayarak uçurumda bulunan danayı çıkarmayı başaran vatandaşlar kurtardıkları danayı sürüyle birlikte bölgeden uzaklaştırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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