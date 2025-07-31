Büyükçekmece Gölü'nde Balık Tutmaya Giden Şahsın Kaybolması Üzerine Arama Çalışmaları Başlatıldı
İstanbul'un Büyükçekmece Gölü'nde balık tutmaya giden Okan Kurnaz isimli şahsın kaybolması üzerine itfaiye ve polis ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ailesiyle irtibatsız kalan Kurnaz için su altı arama ekipleri olay yerine ulaştı ve arama faaliyetleri sürüyor.
İstanbul'da balık tutmaya gittiği Büyükçekmece Gölü'nde kaybolduğu ihbarı yapılan şahsın bulunması için itfaiye ve polis ekipleri arama çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya giden Okan Kurnaz (36) isimli şahsa ailesi bir süre sonra ulaşamadı. Polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulması üzerine harekete geçen itfaiye su altı arama ekipleri olay yerine gelerek bugün arama çalışması başlattı. Aramalar devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa