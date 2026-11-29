Büyükçekmece'de yokuş aşağı seyreden iş makinesi devrildi ve kazada yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeki iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, iş makinesinde hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeki iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen iş makinesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş makinesinde hasar oluştu.
Olayın ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı