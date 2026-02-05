Büyükçekmece'de vincin araca çarptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de sepetli vincin sebep olduğu kaza anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vincin çarpması sonucu kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuğun, araçtan fırladığı ve vincin iş yerine girdiği anlar yer aldı.

Olay, Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu çarptığı 34 EKD 524 plakalı aracı sürüklemişti. Daha sonra vinç, refüje çıkarak diş hekimliği polikliniğine dalmış, kazada sürüklenen araçta bulunan 10 yaşındaki çocuk ile annesi yaralanmıştı.

10 yaşındaki çocuğun araçtan fırladığı anlar yer aldı

Kaza anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vincin çarptığı araçta ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuğun fırladığı anlar yer alırken, görüntünün devamında vincin iş yerine girdiği görüntüler kaydedildi. - İSTANBUL