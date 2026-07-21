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Büyükçekmece'de özel eğitim kurumunda 10 yaşındaki çocuğa şiddet

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10 yaşındaki çocuk, harfleri geç öğrendiği gerekçesiyle özel eğitim merkezinde öğretmeni tarafından darp edildi. Aile şikayetçi oldu, öğretmen gözaltına alındı. Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir aile, harfleri geç öğrendiği gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuklarını gönderdiği eğitim kurumunda darp edilmesi üzerine şikayetçi oldu. Darp uygulayan öğretmen gözaltına alındı.

Olay, Büyükçekmece ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 10 yaşındaki B.B.T. harfleri öğrenme güçlüğü çektiği gerekçesiyle ailesi tarafından özel bir eğitim merkezine gönderildi. Çocuğunun okula gidip geldikten sonra, hareketlerinin değiştiği durumu üzerine baba tarafından çocuğun şiddet gördüğü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay üzerine aile şikayetçi olurken, H.İ.K. gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından öğretmen, adliyeye sevk edildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğretmenin çocuğa vurduğu ve hakaret ettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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