Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Büyükçekmece'de Motosikletli Şahıslar Polise Ateş Açtı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de, dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş açarak kaçtı. Olay sonrası geniş çaplı polis araması başlatıldı.

Büyükçekmece'de olaylı gece: Dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar polise ateş açtı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesinde gece saatlerinde iddiaya göre polis ekipleri şüphelendikleri motosikletli şahısları durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş etti. Şahıslar daha sonra motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası özel harekat polisleri ve çok resmi ekip olay yerine geldi. Polis ekipleri kaçan şüpheliler ile ilgili geniş çaplı arama başlattı. Şahısların bıraktığı motosiklet ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.