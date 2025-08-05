Büyükçekmece'de Leyleklerin Telef Olmasına Neden Olan Yangın
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yüksek gerilim hattına konan 2 leylek, yangın nedeniyle telef oldu. Yangın, trafodan otluk alana sıçradı ve itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde göç yolundaki 2 leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı. Yangın otluk alana sıçrarken leylekler telef oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın otluk alana sıçradı. Olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı söylenirken 2 leylek olay sonrası telef oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa