Büyükçekmece'de Leyleklerin Telef Olmasına Neden Olan Yangın

Büyükçekmece'de Leyleklerin Telef Olmasına Neden Olan Yangın
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yüksek gerilim hattına konan 2 leylek, yangın nedeniyle telef oldu. Yangın, trafodan otluk alana sıçradı ve itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde göç yolundaki 2 leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı. Yangın otluk alana sıçrarken leylekler telef oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın otluk alana sıçradı. Olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı söylenirken 2 leylek olay sonrası telef oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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