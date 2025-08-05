Büyükçekmece'de Leyleklerin Telef Olmasına Neden Olan Yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde göç yolundaki 2 leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı. Yangın otluk alana sıçrarken leylekler telef oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın otluk alana sıçradı. Olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı söylenirken 2 leylek olay sonrası telef oldu. - İSTANBUL