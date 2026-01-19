Haberler

Büyükçekmece'de kar kazası kamerada

Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'de kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç, park halindeki bir araca çarparak elektrik direğine vurdu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece'de kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, park halindeki bir araca ardından elektrik direğine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Kar yağışı sırasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, park halindeki bir araca ardından da elektrik direğine çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

