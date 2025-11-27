Büyükçekmece'de Araç Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
Büyükçekmece E-5 karayolunda seyir halindeki bir araç aniden alev alarak tamamen yandı. Sürücünün dumanları fark etmesi sonrası araç yolun sağına çekildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, E-5 Büyükçekmece mevkiinde seyir halinde olan bir araç aniden alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekti. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa