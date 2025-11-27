Büyükçekmece'de Araç Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Büyükçekmece E-5 karayolunda seyir halindeki bir araç, alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, E-5 Büyükçekmece mevkiinde seyir halinde olan bir araç aniden alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekti. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL