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Büyükçekmece’de 5 yaşındaki çocuk sahilde kayboldu

Büyükçekmece’de 5 yaşındaki çocuk sahilde kayboldu
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İstanbul Büyükçekmece’de ailesiyle birlikte sahile giden 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu.

İstanbul Büyükçekmece'de ailesiyle birlikte sahile giden 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. Denizde ve karada yapılan arama çalışması sonucu çocuk kumsalda bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Merkez Mahallesi Kanal Sokak'ta sahilde yaşandı. Ailesiyle birlikte sahile giden 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı. Denizde ve sahil çevresinde aranan çocuk kumsalda bulundu. Büyük panik yaşayan aile, çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes aldı. Denizde yapılan arama çalışmaları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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