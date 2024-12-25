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Büyükçekmece'de 42 Yaşındaki Adam Silahla Vurularak Öldürüldü

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Büyükçekmece'de 42 yaşındaki Bora Engin'in apartman otoparkında vurulmuş halde bulunması üzerine yapılan araştırmalarda, aralarında husumet bulunan apartman yöneticisi M. N. O. gözaltına alındı. Olayın detayları cinayet soruşturmasıyla netlik kazanıyor.

Büyükçekmece'de 42 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir apartmanın otoparkında vurulmuş halde bulunan 42 yaşındaki şahsın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Bora Engin'nin arasında husumet bulunan apartman yöneticisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde dün sabah 09.00 sıralarında 42 yaşında Bora Engin isimli vatandaş yaşadığı apartmanın otoparkında silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Apartman yöneticisi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Engin'in ikametinin bulunduğu binanın yöneticisi olan şüpheli M. N. O. isimli şahıs ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs tarafından Bora Engin hakkında yaklaşık 2 ay önce tehdit ve hakaret suçundan şikayetçi olduğu ve mahkemelik oldukları şikayetle ilgili her hangi bir tedbir kararının alınmadığı tespit edildi.

Aracında kan lekeleri bulundu

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet ile şüpheli ve şüphelinin kardeşi olan S.O. adına bulundurma ruhsatlı toplam 2 adet Sarsılmaz marka 9 mm tabanca ve 1 adet bulundurma ruhsatlı av tüfeği elde edildi. Ayrıca şüpheli şahsın aracında kan lekeleri olduğu anlaşıldı. M. N. O isimli şüpheli şahıs ifadesinde, yönetici olması sebebiyle konuyu duyarak otoparka indiğini, konu ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, cesedin yanına inmesi sebebiyle ayakkabısına kan bulaştığını belirtiği öğrendi. Şüpheli şahıs Cinayet Büro Amirliği'nde biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'de 42 Yaşındaki Adam Silahla Vurularak Öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - 3.Sayfa
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