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Menderes'te kaybolan Şahin için arama çalışmaları genişletildi

Menderes'te kaybolan Şahin için arama çalışmaları genişletildi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde serinlemek isterken kaybolan 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün bulunması için arama çalışmaları 88 saattir sürüyor. Daha önce 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılmıştı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar Didim ve Söke sınırlarına kadar genişletildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesi Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuktan biri olan 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün bulunması için bölgede 88 saattir yürütülen çalışmalar genişletilerek Söke ile Didim sınırına kadar taşındı.

Geçtiğimiz 18 Temmuz günü serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun bulunması için çalışmalar başlatılmıştı. 32 dalgıç, 6 bot ve 90 personelin katılımıyla sürdürülen çalışmaların 21. saatinde 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılırken, 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün bulunması için çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda 88. saate ulaşılırken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Menderes'te çalışmalar sürüyor.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara sivil arama kurtarma ekipleri de destek vermeye başlarken, çalışmalar Didim ve Söke ilçe sınırlarına kadar genişletildi. Akköy Dalyan mevkiinde de çalışmalara başlayan ekipleri botlarla su yüzeyini tararken, dalgıçlar belirlenen bölgelerde su altı aramaları gerçekleştiriyor. Karadan görev yapan ekipler ise sazlık alanlar ve nehir kıyısında incelemelerini sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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