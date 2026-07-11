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Taşkınların yaşandığı Menderes'te ıslah çalışmaları sürüyor

Taşkınların yaşandığı Menderes'te ıslah çalışmaları sürüyor
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Aydın'da geçtiğimiz aylardaki yağışların yol açtığı taşkınların ardından Büyük Menderes Nehri'nde başlatılan ıslah ve genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar, tarım arazilerini ve yerleşim alanlarını korumayı hedefliyor.

Aydın'da geçtiğimiz aylarda etkili olan yağışlar sebebiyle taşkınların yaşandığı Büyük Menderes Nehri'nde, başlatılan ıslah ve genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Uzun yıllardır kuraklık ile boğuşan Büyük Menderes Nehri, geçtiğimiz aylarda etkili olan yağışlarla birlikte suya kavuşmuş geçtiği il ve ilçelerdeki bazı bölgelerde ise taşkına sebep olmuştu. Taşkın sonrasında birçok arazi sular altında kalırken, bölgede başlatılan çalışmalarla da taşkının izleri siliniyor. Bu kapsamda Büyük Menderes Nehri'nde toplu makine çalışmalarını sürdüren ekiplerin bölgede ıslah çalışmaları sürüyor. Tarım arazilerini ve yerleşim alanlarını güvence altına alacak çalışmalar, belirlenen takvim doğrultusunda yürütülürken, en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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