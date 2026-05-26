Abi kardeş 4 yıl sonra benzer kazada hayatını kaybetti...

Bursa'da dün gece motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bursaspor taraftar gruplarından Teksas'ın sevilen ismi Ertuğ Toker'in (39) 4 yıl önce benzer şekilde kardeşi Ertan Toker'i (29) trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Acı haber Bursaspor camiasını ve Toker ailesini yasa boğdu.

Dün gece merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde motosikletiyle kontrolü kaybederek refüje çarpan 39 yaşındaki Ertuğ Toker olay yerinde hayatını kaybetti. Kuryelik yaptığı öğrenilen Toker'in ölümü üzerine polis ve savcılık soruşturma başlattı.

Kazanın yaşandığı bölgede bulunan vatandaşlar, bir gürültü duyduklarını ve olayın hemen ardından motosiklet sürücüsünün hareketsiz halde yerde yattığını gördüklerini ifade etti.

Kardeşini de motosiklet kazasında kaybetmişti

Öte yandan Teksas Derneği'nin eski başkanlarından Ertuğ Toker'in 4 yıl önce de kardeşi Ertan Toker'i (29) motosiklet kazasında kaybettiği öğrenildi. Nilüfer ilçesi İzmir yolunda Kasım 2022'de meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden Ertan Toker bariyerlere sıkışıp hayatını kaybetmişti. Ertan Toker'in kazadan önce motosikletini kullanırken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Teksas'tan açıklama

Teksas yönetimi ise sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Tribünlerimizden ve eski dernek başkanlarımızdan Ertuğ Toker vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Muradiye Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

Toker ailesi ise iki kardeşin 4 yıl arayla vefat etmesi üzerine büyük üzüntü yaşadılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı