Bursa Yıldırım'da park halindeki otomobilde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

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Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı