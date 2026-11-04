Bursa Yıldırım'da iddiaya göre trafikte makas atan sürücü kameraya yansıdı

Bursa Yıldırım'da iddiaya göre trafikte makas atan sürücü kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde iddiaya göre trafikte peş peşe makas atan sürücü, diğer araçları da tehlikeye düşürdü. Tehlikeli şerit değiştirme anları, aynı istikamette ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Peş peşe tehlikeli şerit değiştiren sürücünün o anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan bir sürücü, araçların arasından hızla geçerek peş peşe makas attı. Kontrolsüz şekilde şerit değiştiren sürücü, trafikteki diğer araçları da tehlikeye düşürdü. Tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.