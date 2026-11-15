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Bursa Yıldırım'da düğün salonundaki kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı

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Bursa Yıldırım'da düğün salonundaki kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da düğün salonundaki kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı
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İddiaya göre düğün sırasında gençler arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi darp neticesinde yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, darbedilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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