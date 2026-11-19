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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evine gelen bir kişi, aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Olay, Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla evine gelen şahıs, otomobilinden indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna kurşunlar isabet eden şahıs yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı