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Bursa Yıldırım'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Bursa Yıldırım'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilde maddi hasara yol açtı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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