Bursa ve Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa ve Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında çıkan orman yangınına, havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Bursa ile Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında bulunan Bayıryüzügüney Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere ekipler hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler titizlikle çalışıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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