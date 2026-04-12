Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon: Tonlarca midye ele geçirildi

Bursa ve Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, halk sağlığını tehdit eden 10 ton kaçak midye yakalandı. Midyelerin sağlıksız şartlarda taşındığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, usulsüz şekilde avlanan ve uygunsuz şartlarda muhafaza edilen su ürünlerinin Bursa üzerinden taşınarak İzmir'e götürüleceği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma kapsamında şüpheli araçları takibe aldı.

Bursa ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, İzmir istikametine seyir halinde olan iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde tonlarca midyenin sağlıksız şartlarda taşındığı belirlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemelerde, herhangi bir yasal denetimden geçmeden piyasaya sürülmek istenen toplam 10 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelerin halk sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

Ele geçirilen midyelere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin kaçak ve sağlıksız gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
