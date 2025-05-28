Bursa Polisi, Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendiriyor
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dolandırıcılık suçlarına karşı önlem almak amacıyla vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Bursa polisi vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi
BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirdi. Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, özellikle telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa