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Bursa Osmangazi'de trafikte tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı

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Bursa Osmangazi'de trafikte tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki sürücü arasında ana yolda yaşanan tartışma, sürücülerden birinin diğer aracın üzerine yönelip çarpmasıyla sonuçlandı. Çarptıktan sonra durmayıp olay yerinden uzaklaşan sürücünün o anları, diğer sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da trafikte tartıştığı sürücüye öfkelenen şahıs, seyir halindeki otomobiliyle diğer araca çarparak kaçtı. Ana yolda yaşanan olayda sürücülerin zıtlaşması ve çarpışma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Ana yol üzerinde seyreden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Araçlarıyla ilerlemeye devam eden sürücüler arasındaki gerginlik bir süre daha sürdü. Sürücülerden biri, otomobiliyle diğer aracın üzerine yönelerek çarptı. Çarpmanın ardından durmayıp yoluna devam eden sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Diğer sürücünün neye uğradığını şaşırdığı olayda, trafikte yaşanan tartışmanın çarpma anına dönüşmesi diğer sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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