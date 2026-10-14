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Bursa Osmangazi'de otobüs ve minibüs şoförlerinin tartışması kameraya yansıdı

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Bursa Osmangazi'de otobüs ve minibüs şoförlerinin tartışması kameraya yansıdı
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Bursa Osmangazi'de özel halk otobüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Şoförlerin tartışması, şoförlerin yoluna devam etmesiyle son bulurken, o anlar yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki özel halk otobüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışma şoförlerin yoluna devam etmesiyle son buldu. O anlar yolculardan birinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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